My Hero Academia, ecco le prime immagini dei prossimi OVA: debutta un Villain!

In attesa del rilascio della sesta stagione nel palinsesto autunnale 2022, l'anime di My Hero Academia farà il suo eccezionale ritorno con il debutto di due nuove puntate speciali. Ecco i primi frame e i character design dei protagonisti dei prossimi OVA, ambientati nel corso della Stagione 5.

Sui profili social dell'anime, sono stati condivisi alcuni fotogrammi degli OVA di My Hero Academia in uscita su Crunchyroll.

Il primo special è intitolato My Hero Academia - Hero League Baseball. Da sempre rivali, le due agenzie gestite dagli eroi Gang Orca e Shishido decidono di scontrarsi in una partita di baseball. In questo match tra le squadre "Orcas" e "Lionels", non ci sono regole: i giocatori potranno sfruttare i propri Quirk. Sul più bello, il gioco viene interrotto da un villain.

Nella squadra di Gang Orca, troviamo Shoji, Jiro, Kaminari, Mineta, Sero, Shiozaki, Shinrin Kamui e Mt. Lady. In quella di Shishido, Ojiro, Sato, Shishida, Shoda, Fat Gum, Kirishima, Amajiki e Tetsutetsu.

Shishido, di cui trovate il character design nei tweet in calce, è l'eroe numero 13 della classifica. Comparso in precedenza sia nel manga che nel film My Hero Academia: World Heroes' Mission, verrà doppiato da Nobuyuki Hiyama.

Il secondo OVA di My Hero Academia è Laugh! Like Hell. Mentre Deku, Shoto e Bakugo effettuano il tirocinio presso l'agenzia di Endeavor, un misterioso villain mette a soqquadro la città con i suoi graffiti. Un giorno, tuttavia, Mr. Smiley scarabocchia i muri dell'abitazione del Numero Uno. Furioso, Endeavor ordina al giovane trio di catturare il criminale, il cui Quirk è tanto ridicolo quanto pericoloso: chiunque lo guardi negli occhi, scoppia a ridere in maniera isteria.

Mr. Smiley è un personaggio originale il cui design è stato creato in prima persona dall'autore Kohei Horikoshi. A doppiare il villain, che potete ammirare nei frame dell'episodio, sarà Hironori Kondo.