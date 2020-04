My Hero Academia: le prime sequenze del prossimo episodio scatenano i fan

Com'è cambiata la classifica degli eroi di My Hero Academia dal ritiro di All Might? L'episodio 24 di My Hero Academia ha infranto un nuovo record, diventando il più visto dell'intera serie.

Una scelta, quella di Studio Bones, probabilmente costretta dalla produzione del secondo film della saga, Heroes Rising, che ha impiegato buona parte dello staff principale della serie. In particolare, si è sentita la mancanza di un talento come Umakoshi, che speriamo possa ritornare in carreggiata per la quinta stagione, che dovrebbe essere annunciata nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump.

PREVIEW FOR THE FINAL EPISODE OF MY HERO ACADEMIA SEASON 4 (EP 88)



ENDEAVOR VS HIGH END IS IN FULL EFFECT AND HOLY SHIT IT’S LOOKING TO BE BETTER THAN I EXPECTED. STUDIO BONES AND MHA SEASON 4 IS BOUTTA GO OUT WITH A BANG I CAN’T FUCKIN WAIT 😭🔥 pic.twitter.com/tAkADmmhvB — marv 💚⚡️ (@bankaism) March 28, 2020

Everyone: Excited at how well animated the next episode will be



Me a sakuga fanboy: Gets excited by High End’s hand twitch animation pic.twitter.com/d95t3EX1yJ — Nav (@StoneBrosRiseUp) March 28, 2020

THE ANIMATION FOR THE LAST EPISODE OF BNHA SEASON 4 LOOKS TOP NOTCH #BNHAspoilers pic.twitter.com/0OmbzAQ4wL — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) March 28, 2020

