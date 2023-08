My Hero Academia: i primi artwork sono andati perduti per un bug di X (Twitter)

My Hero Academia ha fatto il giro del mondo: dopo quasi un decennio di pubblicazione, la serie shonen di successo ha attraversato alti e bassi. Il creatore Kohei Horikoshi ha regalato ai fan tantissimi sketch speciali online. Ma una nuova modifica a X (Twitter) ha cancellato alcuni dei primi artwork.

Purtroppo, non tutto dura per sempre. Alcuni fan hanno notato questo particolare e ne sono rimasti estremamente dispiaciuti, soprattutto perché Kohei Horikoshi ci impiega sempre un enorme sforzo per regalare qualcosa di nuovo ai propri fan che va aldilà del manga stesso.

Dopo che X (Twitter) ha subito un brutto problema tecnico, diversi sketch sono andati perduti. È difficile tenere il passo con tutti i difetti del sito negli ultimi tempi, ma una delle ultime modifiche della piattaforma ne ha limitato la funzione cloud. Pertanto, le foto e i video caricati su X dal 2014 e precedenti sono stati cancellati... comprese le opere d'arte di Horikoshi.

Poiché il 2014 ha segnato il primo anno di pubblicazione di My Hero Academia, c'erano numerosissimi artwork dell'autore per promuovere la nuova opera, dunque è davvero un enorme peccato. Da Deku a Mount Lady e All Might, alcuni di questi sketch al di fuori del manga sono stati condivisi esclusivamente su X (Twitter).

Ora, con dispiacere dei fan, quei preziosi schizzi mancano. A questo punto, non c'è alcuna ragione per cui X (Twitter) abbia interrotto l'accesso ai suoi primi caricamenti, ma molti hanno ipotizzato che ciò sia dovuto a misure di risparmio sui costi.

X, meglio conosciuto come Twitter, è stato criticato all'inizio di quest'anno per la funzionalità cloud. I messaggi diretti e lo scorrimento dei post sono stati influenzati molte volte a causa dell'accesso limitato al cloud. Tra questi problemi tecnici e il controverso rebranding di X con gli utenti, i creatori di manga ora stanno pensando due volte a dove pubblicare i loro disegni per i fan.

Al momento non si sa se questo problema verrà un giorno aggiustato oppure perderemo per sempre i primi tweet dell'autore e chissà quanti altri tweet importanti sono andati perduti. Per consolarci, non possiamo che attendere la settima stagione di My Hero Academia. Quando uscità la prossima stagione di My Hero Academia? Sembra esserci una risposta.