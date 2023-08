My Hero Academia: i primi sketch di Horikoshi sono stati restaurati!

Presentato per la prima volta nel 2014, My Hero Academia ha trascorso quasi un decennio diventando una delle più grandi serie shonen in circolazione oggi sul Weekly Shonen Jump. Dato che il manga è nel bel mezzo del suo arco narrativo finale ed è stata confermata una settima stagione dell'adattamento anime, la serie mira a uscire con il botto.

Mentre all'inizio di quest'anno i fan degli anime erano scoraggiati dal fatto che alcune delle illustrazioni del creatore Kohei Horikoshi fossero apparentemente andate perse a causa di un problema tecnico, tali illustrazioni sembrano essere tornate.

All'inizio di questo mese, la piattaforma Twitter/X ha condiviso la notizia che un problema tecnico aveva causato la scomparsa di molte immagini pubblicate sul social media. Fortunatamente, il suddetto problema tecnico è stato risolto e i fan degli shonen hanno potuto vedere ancora una volta alcune delle prime illustrazioni che Horikoshi aveva creato nel mondo della UA Academy.

Ecco la dichiarazione ufficiale della piattaforma sull'incidente: "Durante il fine settimana abbiamo avuto un bug che ci ha impedito di visualizzare immagini precedenti al 2014. Nessuna immagine o dato è andato perso. Abbiamo corretto il bug e il problema sarà completamente risolto nei prossimi giorni."

Uno dei primi eroi ad apparire in My Hero Academia è stata Mt. Lady, la combattente del crimine in crescita che si è fatta strada tra i ranghi abbastanza rapidamente dopo il suo debutto. Con Horikoshi che aveva precedentemente pubblicato le prime illustrazioni dell'eroina in crescita su Twitter, X è stato fortunatamente in grado di riportare in vita i primi sketch di Kohei.

Anche se My Hero Academia punta a concludersi in un futuro prossimo, aspettatevi più illustrazioni da Horikoshi incentrate sugli eroi e sui cattivi della sua opera.

Oltre alla prossima stagione dell'anime e all'arco finale del manga, My Hero Academia riceverà anche un quarto lungometraggio che espanderà l'universo shonen.