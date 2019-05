My Hero Academia: primi spoiler per il capitolo 228 del manga

Conclusosi il primo scontro tra Himiko Toga e Curious, che ha portato alla morte di quest'ultima, la storia di My Hero Academia sta iniziando a spostarsi sugli altri personaggi e su altri scontri. I villain del manga di Kohei Horikoshi si trovano ancora surclassati numericamente dagli avversari, mentre sta per iniziare un altro incontro.

Il capitolo 227 di My Hero Academia, oltre a una parentesi dedicata a Tomura Shigaraki che riesce, con facilità, a eliminare in un colpo solo un gruppo di avversari, anticipa un nuovo scontro che vedrà protagonisti Dabi e un misterioso individuo incappucciato. Attenzione spoiler sul capitolo 228 dal prossimo paragrafo.

Dabi prende subito l'iniziativa e mette in chiaro chi sopravvivrà allo scontro. I due villain sferrano un attacco dietro l'altro, e il villain incappucciato rivela di aver addirittura lasciato la scuola per potersi allenare giorno e notte col suo quirk, rendendolo più forte. Tuttavia, un colpo sferrato da Dabi lo scaraventa in un edificio, pertanto il membro della League of Villain sembra avere momentaneamente la meglio.

Intanto, in uno dei vicoli della città, Twice si avventura alla ricerca di Toga. L'uomo mascherato riesce a trovare l'amica nascosta in un armadietto in strada, sanguinante e gravemente ferita, e la prende tra le braccia. Solo che Twice non è solo: il capo della compagnia IT che fa parte dell'Armata di Liberazione dei Quirk, Tomoyasu, ha imposto ad alcuni dei suoi uomini di seguirlo. Gli uomini però si rivelano essere delle copie di Twice e, mentre Tomoyasu annuncia che vuole rendere Bubaigawara un membro dell'Armata a tutti gli effetti, le copie del villain iniziano a strappare i vestiti e la maschera del membro della League of Villain.

My Hero Academia 228 sarà pubblicato ufficialmente in inglese su MangaPlus domenica sera alle ore 22:00 e in giapponese sulla rivista Weekly Shonen Jump.