My Hero Academia: primi spoiler del capitolo 234 del manga

La settimana di pausa di My Hero Academia ha interrotto l'azione sul più bello. Infatti, la saga che sta vedendo protagonista Tomura Shigaraki e la League of Villains si sta rivelando piena di approfondimenti e di battaglie per il gruppo di antagonisti principali del manga, fattore di profondità che finora era mancato nelle storie precedenti.

Per ora, il capitolo 234 di My Hero Academia si è mostrato in pochissime anticipazioni, e tutto fa pensare che il fulcro del nuovo episodio settimanale sarà Gigantomachia. Il mostro che fino a poche ore prima teneva sotto scacco Shigaraki, sembra essere arrivato finalmente nella cittadina dove l'Armata di Liberazione dei Quirk sta tenendo impegnata la League of Villain.

Secondo gli spoiler, il capitolo sarà incentrato su un flashback di Gigantomachia, di cui finalmente sapremo qualcosa in più, e poi su un incontro tra quest'ultimo e Re-Destro, posto proprio poche pagine dopo la fine dei ricordi. In più, è stato rivelato il commento di Kohei Horikoshi sul numero 32 di Weekly Shonen Jump, dove il mangaka rivela di voler andare a vedere Spider-Man: Far from Home. La prossima settimana, My Hero Academia sarà regolarmente pubblicato e godrà di copertina e pagine a colori per festeggiare il quinto anniversario.