My Hero Academia: ecco i primi spoiler del capitolo 243!

Lasciatoci alle spalle il fantastico arco dedicato a Tomura Shigaraki e la sua League of Villain, la storia di My Hero Academia torna a concentrarsi sulle atmosfere più scolastiche. Ma sembra che questo aspetto durerà poco, per lanciare nuovamente i protagonisti tra le strade affollate di villain e pericoli da superare.

Il capitolo 243 di My Hero Academia ha aperto con copertina e pagine a colori su questo numero di Weekly Shonen Jump. Il capitolo in questione del manga di Kohei Horikoshi sarà però l'ultimo prima di una pausa di una settimana. Torniamo alla conclusione del capitolo scorso, dove Deku e Bakugo hanno ricevuto un'offerta da Todoroki.

Il capitolo 243 si intitola "Eccoci! L'agenzia di Endeavor" ed è ambientato nuovamente durante le vacanze natalizie, più precisamente l'ultimo dell'anno. Deku è a casa con un eroe professionista e parla alla mamma della sua lettera a Eri e dell'allenamento. La madre scoppia a piangere, contemporaneamente fiera e preoccupata per il figlio.

In una magione, in un luogo sconosciuto, Hawks è andato a comprare del caffè ma poi decide di tornare al quartier generale del Fronte Paranormale. Slidin' Go gli dice di smetterla di volare in giro e di seguirlo visto che lui è più alto in grado all'interno della nuova organizzazione criminale. Hawks, in risposta, utilizza il simbolo dell'organizzazione in modo rispettoso.

Appare però Chikazoku che inizia a fare l'amichevole con Hawks, dicendo che l'eroe ha più influenza di Slidin' Go e che può portare informazioni utili grazie al suo lavoro da insider. A quanto pare, hanno installato dei micro dispositivi alle ali di Hawks in modo tale da poterli usare per spiare gli eroi.

Il trio composto da Midoriya, Bakugo e Todoroki decide di andare a fare il tirocinio all'agenzia di Endeavor, andandolo a incontrare. Endeavor dice loro che, onestamente, voleva che solo il figlio si unisse a lui. Deku nota che Endeavor sembra cambiato rispetto al Festival dello Sport.

In un flashback, Deku ricorda un consiglio di All Might, il quale gli suggerisce di non perdere quest'occasione per crescere. Dopo ciò c'è un attacco villain ed Endeavor dice loro di rimanere alle sue spalle e osservare, ma lì appare anche Hawks. Gli spoiler pubblicati hanno anche due pagine che potete osservare in calce alla notizia.

My Hero Academia tornerà tra due settimane, col capitolo 244, su Weekly Shonen Jump.