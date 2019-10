My Hero Academia: primi spoiler del capitolo 248 e manga di nuovo in pausa!

Prosegue il manga di My Hero Academia su Weekly Shonen Jump, mentre vanno in onda gli episodi dell'omonimo anime che mettono in mostra il regno di terrore di Overhaul. Sia il fumetto che la controparte animata sono in due fasi simili, anche se con svolgimenti completamente diversi, cosa ci presenterà il capitolo 248 del manga?

I primi spoiler di My Hero Academia 248 ci svelano che la storia di questa settimana sarà composta nuovamente da 13 pagine, un numero piuttosto ridotto rispetto ai capitoli classici. Non solo, perché My Hero Academia sarà nuovamente in pausa la prossima settimana, dopo averne fatta una agli inizi del mese scorso. Ciò vuol dire che il prosieguo di questa fase non arriverà prima di Weekly Shonen Jump #50.

La storia riprende lì dove ci aveva lasciato la precedente, ovvero con gli eroi Bakugo, Todoroki e Midoriya all'inseguimento di Endeavor. Dopo averci mostrato brevemente, nella copertina del capitolo, Uraraka e Nejire Hado, il mangaka Horikoshi ci mostra un'altra giornata di allenamento dei tre rampolli che devono cercare di mantenere il ritmo dell'attuale eroe numero uno.

Nonostante riescano a stento a tenere il passo, i tre continuano a ricevere consigli utili e ad allenarsi, mentre Deku riflette in continuazione sulle potenzialità e i metodi di utilizzo del One for All. Il capitolo di My Hero Academia si interrompe con una chiamata di Endeavor alla figlia, dove quest'ultima invita il padre e il terzetto di eroi a cenare in casa Todoroki. In calce potete trovare una pagina in estratto dal capitolo.