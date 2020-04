My Hero Academia: i primi spoiler del capitolo 268 mostrano altri eroi in battaglia

La battaglia tra eroi e villain prosegue senza esclusioni di colpi e con pericoli mortali sia da una parte che dall'altra. Per ora i fronti di guerra sono tanti ed entrambe le fazioni hanno ancora tante carte da giocare e obiettivi importanti da raggiungere. Cosa ci sarà in serbo in My Hero Academia capitolo 268?

Kohei Horikoshi, dopo gli ultimi capitoli incentrati su Hawks e Mirko, ha deciso di lanciare altri eroi nella mischia. Facendolo, ha portato nel capitolo 268 di My Hero Academia anche Eraserhead e Present Mic che non si vedevano dalla prima irruzione di Endeavor nell'ospedale del dottor Garaki. Ovviamente i due sono rimasti indietro e non possono fare altro che ricongiungersi con Crust. Il terzetto si occupa di alcuni nomu high-end nella sala dove stava combattendo in precedenza Mirko.

La scena di questo capitolo di My Hero Academia torna poi proprio su Mirko che aveva attaccato la teca in cui è rinchiuso Shigaraki sul finale del capitolo precedente. Questa inizia a creparsi al centro, con una spaccatura importante e dalla quale inizia a zampillare acqua. Endeavor chiama Mirko che è ancora viva, mentre le ultime vignette vengono dedicate ancora una volta ad Aizawa e Present Mic.

In calce potete osservare alcune delle immagini in bassa risoluzione finora trapelate in rete. Dopo questo capitolo, My Hero Academia farà una settimana di stop a causa delle ultime vicende di Weekly Shonen Jump e del Coronavirus. Pertanto, il capitolo 269 di My Hero Academia tornerà su MangaPlus il 26 aprile.