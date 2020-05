My Hero Academia: primi spoiler del capitolo 272, Deku deve fare presto ad intervenire

La situazione di My Hero Academia diventa sempre più complicata man mano che Kohei Horikoshi sforna capitoli da pubblicare su Weekly Shonen Jump. La guerra tra villain e hero diventa sempre più dura, vediamo insieme cosa ci aspetta nel capitolo 272 di My Hero Academia.

Gli spoiler di My Hero Academia 272 ci riportano nel bel mezzo della battaglia ma di nuovo con uno scenario incentrato su One for All e All for One. Il titolo è "Ciao!" e si riferisce probabilmente al ritorno in vita di Tomura Shigaraki. Il ragazzo si risveglia e si alza, mentre il dottor Garaki lo vede ed esulta affermando che i villain hanno vinto.

Contemporaneamente, Deku percepisce una voce nella sua testa che chiede di fermarlo. Mentre il protagonista di My Hero Academia capisce che la voce appartiene al primo possessore del One for All, attacca un edificio con la sua nuova tecnica Air Smash. Non è dato sapere se l'evento sia collegato, ma nel laboratorio il soffitto inizia a crollare e gli eroi iniziano a fuggire dall'area e tra questi si vede Endeavor che porta in braccio Mirko.

Cosa ne sarà ora della battaglia, adesso che Shigaraki si è risvegliato? Riuscirà Deku a fermare il nuovo grande cattivo di My Hero Academia?