My Hero Academia: primi spoiler provenienti dal capitolo 231

Twice è stato al centro degli ultimi capitoli di My Hero Academia, essendosi finalmente riuscito a sbloccare e usare il proprio quirk su se stesso come non faceva da tempo. La marea di Twice nata da questo potere ha iniziato a salvare tutti i compagni della League of Villain, in attesa che faccia la sua comparsa il mostro Gigantomachia.

In My Hero Academia capitolo 230 abbiamo visto, nelle pagine finali, il risveglio di Gigantomachia. Il mostro è stato anticipatamente svegliato dal dottore, conscio che Shigaraki e i suoi difficilmente avrebbero potuto resistere per altre due ore.

Il capitolo inizia proprio con la carica di Gigantomachia che, dopo aver avvertito l'odore di Shigaraki, si lancia in una carica sfrenata. Intanto, a nord, la League of Villain è ancora alle prese con i nemici dell'Armata di Liberazione dei Quirk.

Nella prima metà del capitolo, inoltre, si cambia improvvisamente luogo, con Horikoshi che ci mostra nuovamente l'Hero Hawk che sembra aver incontrato in questo periodo l'eroe attualmente in ritiro Best Jeanist. Dopo poche pagine, il capitolo di My Hero Academia torna a concentrarsi sugli eventi di Shigaraki. Quest'ultimo è praticamente sfinito e rischia di essere messo al tappeto da alcuni antagonisti, salvo poi essere salvato da alcuni Twice. Lo stesso vale per Spinner, ancora incredulo per la situazione.



Intanto, però, Twice è riuscito a farsi strada fino all'edificio centrale, dove si trovano Ginro e Yotsubashi. Una delle copie di Twice emerge infatti dall'ascensore della pagina doppia finale, e Re-Destro si prepara per lo scontro, con l'ultima vignetta che ci mostra l'emergere del marchio nero sulla fronte del nuovo villain.

My Hero Academia sarà ufficialmente pubblicato su MangaPlus domenica sera in lingua inglese, mentre in Giappone su Weekly Shonen Jump da lunedì.