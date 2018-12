My Hero Academia: un primo sguardo all'evoluzione del One for All?

Nel capitolo 210 di My Hero Academia abbiamo assistito a un fenomeno curioso, le cui conseguenze potrebbero esserci state mostrate in un misterioso artwork. Approfondiamo la questione dopo il salto per capire se stiamo per assistere all'evoluzione del One for All.

Come un fan ha guistamente fatto notare sul fan forum ufficiale di My Hero Academia su Reddit, infatti, nel videogioco per dispositivi mobile intitolato My Hero Academia: Smash Tap compare un artwork piuttosto suggestivo dedicato al protagonista dell'opera, Midoriya Izuku.

Nel disegno, che potete ammirare in calce con tanto di confronto con le tavole finali del capitolo 210 del manga di Kohei Horikoshi, vediamo il nostro Deku intento a lanciare un colpo. L'eroe è rappresentato nella versione più aggiornata del suo costume e sprigiona scintille viola dai polsi e dalle mani. Considerata la manifestazione della materia oscura nella conclusione del nuovo capitolo - in cui vediamo proprio delle enormi scintille oscure scaturire dagli arti dell'allievo di Allmight - molti fan hanno iniziato a pensare che il videogioco ci abbia già offerto un primo sguardo alla prossima evoluzione del One for All.

Voi cosa ne pensate? Deku sta per sviluppare una nuova tecnica o quanto accaduto sul finale del capitolo 210 porterà ad altri sviluppi?