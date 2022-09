My Hero Academia: i Pro Heroes protagonisti del nuovo spot promozionale

Tra i progetti più attesi dell’autunno del 2022, la sesta stagione di My Hero Academia si era già mostrata in alcuni materiali promozionali che però non avevano fatto trapelare nulla su un possibile periodo d’uscita. Finalmente, a meno di un mese dal debutto effettivo della nuova stagione, Studio Bones è tornato con un breve spot promozionale.

Dopo aver confermato che il primo episodio non sarà riassuntivo di quanto accaduto nella quinta stagione, rompendo così il tradizionale appuntamento che aveva caratterizzato le precedenti, lo studio d’animazione con sede a Tokyo ha pubblicato il breve spot che potete vedere in cima alla notizia. A ribadire la data ufficiale del debutto della sesta stagione dell’anime, ovvero il 1 ottobre 2022, sono stati chiamati a raccolta i migliori Pro Heroes.

In una rapida sequenza di appena 15 secondi, Endeavor, Eraserhead, Hawks, Mirko, Mount Lady ed Edgeshot, fondamentale negli ultimi capitoli del manga di Horikoshi, fanno sfoggio dei loro poteri affrontando i Villain nella Guerra del Fronte di Liberazione del Paranormale, che porterà sul campo di battaglia anche i giovani protagonisti, e altri eroi. Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo spot lasciando un commento qui sotto.

Per finire ricordiamo che sono state già rivelate le opening e le ending di My Hero Academia 6.