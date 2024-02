My Hero Academia: i Pro Heroes scendono i campo nel nuovo poster della Stagione 7

Dopo il trailer di My Hero Academia You're Next, il quarto film anime della serie in produzione da Studio BONES, questa volta è la Stagione 7 di My Hero Academia a mettersi in mostra. In seguito alla feroce guerra contro i villain e il salvataggio di Dark Deku, sono i Pro Heroes a scendere in campo.

Prima della premiere cinematografica di My Hero Academia You're Next, prevista per il mese di agosto 2024, i fan della serie sugli eroi di Kohei Horikoshi attendono il ritorno dell'anime televisivo. Questa, è finalmente all'orizzonte e sarà uno dei progetti principali del 25° anniversario di Studio BONES.

L'uscita di My Hero Academia 7 è programmata per il 4 maggio 2024, ma lo staff dell'anime ci avvicina a questa data con una nuova, eroica immagine promozionale. Dopo la devastazione causata dal confronto selvaggio con i villain guidati da Tomura Shigaraki, la società giapponese è più al sicuro con i suoi eroi più forti.

In primo piano rispetto alla grafica PLUS ULTRA, Toshinori Yagi guida la carica degli Heroes giapponesi. Il Number One Endeavor arde con le sue fiamme, mentre alla sua sinistra troviamo Best Jeanist e Edgeshot. Alla destra della visual, troviamo anche Hawks, Eraserhead e Mirko. Ad attenderli ci sarà una nuova, furiosa battaglia, ma prima gli spettatori avranno modo di conoscere un'eroina arrivata da oltreoceano.