My Hero Academia e il problema di Mineta, perché l'aspirante eroe non piace a nessuno?

Mineta del resto non ha mai mostrato di possedere il vero potenziale per diventare un eroe, ed i numeri mostrati nell'official character book confermano che possiede forza e velocità molto inferiori alla media . Oltretutto, lo stesso libro rivela che l'aspirante eroe si è piazzato più volte tra gli ultimi della classe e che non ha ottenuto nessun risultato degno di nota nei vari test. Come potete vedere in calce, tempo fa più di qualche fan ne chiese addirittura l'espulsione dalla classe .

eagerly awaits the "mineta gets expelled from UA arc" — shawn 🐶 (@puppiesandanime) June 1, 2016

All I want for Christmas is Mineta expelled from Class 1-A and Shinsou taking his spot — was @/obitotrash (@overhauIl) December 24, 2017

"au where mineta is expelled and shinsou is in class 1-A" pic.twitter.com/5aWLb641fC — casper (@archistrateges) September 15, 2017

Also why hasn't Mineta been killed off yet? Or at least expelled? SHE'S LIKE SIX YEARS OLD YOU PUSTULE pic.twitter.com/PLLH1jTIdd — lesbian w/ depression: depressbian? (@Badendchan) June 8, 2020