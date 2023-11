My Hero Academia, ancora problemi per l'autore? Panel incompleti nel capitolo 407

In Giappone è appena stato pubblicato il capitolo 407 di My Hero Academia, ma gli ultimi panel hanno suscitato non poche polemiche tra i fan. Secondo alcuni lettori, l'autore e illustratore Kohei Horikoshi avrebbe subito un grande sovraccarico di lavoro tanto da lasciare le ultime tavole incomplete.

Nel capitolo 407 del noto manga, molte tavole sembrano quasi abbozzate, mentre molte altre non presentano sfondi e sfumature. Sebbene alcuni utenti sostengano che faccia tutto parte di una scelta stilistica di Kohei Horikoshi, per tantissimi altri non è affatto così.

L'autore in questione è conosciuto in tutto il mondo non solo per aver rivoluzionato il genere dei supereroi, ma anche per il suo stile di disegno unico, ricco di dettagli e di chiaroscuro. Confrontando i recenti panel con illustrazioni di mesi fa, la differenza è notevole. Secondo i fan, l'autore sarebbe così sopraffatto dal grande carico di lavoro che non riuscirebbe a completare tutte le tavole in tempo.

Queste obiezioni al manga fanno parte solo di alcune speculazioni dei lettori, tuttavia non sarebbe la prima volta che Horikoshi si ritrova a soffrire il sovraccarico di lavoro. Ad esempio, tutti i nuovi capitoli di My Hero Academia sono stati notevolmente ridotti: da circa trenta pagine per capitolo, siamo passati a venti, fino ad arrivare addirittura a tredici.

Non solo, il mangaka è stato spesso costretto a prendere qualche settimana di pausa per completare al meglio la propria opera.