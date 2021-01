My Hero Academia: il produttore Ooyabu rivela dettagli dell'anime e della quinta stagione

Mentre le avventure di Izuku Midoriya e compagni proseguono dopo la sanguinosa Guerra di Liberazione del Paranormale nel manga, mancano poco più di due mesi al ritorno dell'anime con la quinta stagione, prevista per il 27 marzo, e in una recente intervista fatta ad uno dei produttori sono emersi alcuni dettagli legati all'evoluzione della serie.

Ooyabu Yoshihiro si è infatti reso disponibile a rispondere a diverse domande legate non solo al ritorno di Deku e compagni nella quinta stagione, ma anche al percorso che ha coinvolto Studio Bones negli ultimi anni. La prima domanda riguarda proprio il fatto che il 3 aprile sarà il quinto anniversario dell'anime, e Ooyabu ha voluto rispondere sottolineando anche che con la quinta stagione si raggiungeranno e supereranno i 100 episodi.

Alla seconda domanda: "Potrebbe dirci qual è stata la parte della produzione della serie che non è cambiata dalla prima pubblicazione, e quale è evoluta?" il producer ha prontamente risposto: "Ciò che non è cambiato dall'inizio è il modo in cui ci divertiamo a creare le scene ed espressioni uniche della versione anime con il massimo rispetto per il manga originale. Se c'è qualcosa di evoluto è perché gli spettatori hanno capito il mondo di MHA, cerchiamo di evitare spiegazioni superflue riguardo all'universo di MHA mentre costruiamo un flusso nel quale il pubblico possa vivere in maniera naturale l'ambientazione."

Infine l'intervista si è spostata sulla quinta stagione, specificatamente sull'atmosfera presente all'interno dello studio durante la realizzazione del primo arco narrativo, dove gli studenti delle classi 1-A e 1-B si affrontano per migliorare, lontani dalle vere minacce dei Villain. Ooyabu ha descritto l'atmosfera di Studio Bones come viva e intensa, visto che tutti erano entusiasti per questa sorta di battaglia della gioventù. In calce potete trovare il post con l'intervista originale e le traduzioni, condiviso su Twitter da @Atsushi101X.

Ricordiamo che Himiko Toga è stata omaggiata con un cosplay in costume da bagno, e vi lasciamo al modello in 3DCG dedicato a Hawks realizzato da un fan.