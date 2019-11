My Hero Academia: una profezia svela il destino di All Might

La terza stagione di My Hero Academia ha portato ad uno cambiamento molto importante nell’intera serie. Abbiamo infatti visto l’incredibile scontro tra All Might e All For One, nel quale il Simbolo della Pace ha utilizzato il potere residuo del suo particolare quirk, causando un peggioramento delle sue condizioni fisiche, e anche il suo ritiro.

Nell’ultimo episodio andato in onda, il 67esimo, sembra che tra non molto dovremo dire addio anche alla versione più debole di All Might. Tramite il quirk di Nighteye, è stato rivelato che, All Might, un giorno dovrà affrontare un nemico, e che in seguito morirà di una “morte indescrivibile”.

All Might spiega a Midoriya il suo particolare rapporto con Nighteye, essendo stato quest’ultimo il suo sidekick per 5 anni. Dopo lo scontro con All For One, che ha causato la ferita vista tra le prime pagine del manga, Nighteye si è impegnato affinché la sua previsione non si avverasse, cercando anche di convincere l'Hero a ritirarsi.

All Might ha comunque cominciato uno speciale allenamento per contrastare la sua condizione. Stando a quanto affermato da lui stesso, in seguito ad una domanda di Midoriya, la previsione riguardava eventi di 6-7 anni più tardi. Questo vorrebbe dire che ad All Might restano 1 o 2 anni. Midoriya naturalmente stenta a crederci, vuole mostrare al più grande Hero di tutti i tempi di essere degno di avere il suo quirk. Di fronte alla determinazione del suo allievo, All Might decide di non arrendersi, e con il sostegno di Deku, è pronto ad affrontare il suo spaventoso destino.