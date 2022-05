My Hero Academia: la profonda amicizia tra Izuku e Shoto secondo i loro doppiatori

My Hero Academia ha conquistato il pubblico non soltanto per gli spettacolari combattimenti contro i Villain, ma anche per le profonde storie d'amicizia narrate dall'autore. Il rapporto che lega Deku e Shoto è una di quelle che ha maggiormente colpito il pubblico: ecco l'opinione dei doppiatori dei due personaggi.

Mentre il pubblico attende con ansia la premiere della Stagione 6 di My Hero Academia, per approfondire l'amicizia tra Izuku e Shoto bisogna tornare ai tempi della quinta stagione, dove i due aspiranti eroi, accompagnati anche da Bakugo, hanno fatto tappa a casa Todoroki.

Impegnati con il tirocinio presso l'agenzia di Endeavor, Deku e Bakugo vengono invitati da Shoto nella sua dimora. Qui, scoprono altri dettagli sulla brutta aria che tira in casa Todoroki.

Nel corso di una vecchia intervista, Daiki Yamashita, la voce originale di Izuku, ha parlato della scena nella tenuta dei Todoroki, affermando come quelle scene con Shoto abbiano rinsaldato il legame, rendendolo ancora più profondo. Presto, potremo rivivere quegli eventi con la trasmissione su Italia 2 di My Hero Academia 5.

Anche il doppiatore di Shoto, Nobuhiko Okamoto, ha detto la sua sull'amicizia tra i due eroi della Classe 1-A. Secondo la sua opinione, Izuku e Shoto condividono un legame diverso da qualsiasi altro, un rapporto che ha colpito Shoto nel profondo. Difatti, fu la conoscenza con Deku a smuovere il cuore del glaciale Shoto.