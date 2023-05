My Hero Academia, programmato un evento speciale: novità sulla Stagione 7 in arrivo?

Tra gli shonen di nuova generazione My Hero Academia è uno dei più popolari, forse il più consono per introdurre nuovi appassionati al genere. La serie animata prodotta da Studio BONES consta di sei stagioni, ultima delle quali è giunta alla conclusione a marzo di quest'anno, e di ben tre lungometraggi. Presto arriveranno novità sulla produzione?

In contemporanea alla fine della trasmissione della sesta stagione, Studio BONES ha annunciato ufficialmente My Hero Academia Stagione 7. Gli spettatori hanno vissuto la prima guerra tra Heroes e Villain, una colossale battaglia che ha piegato la società degli eroi e che ha portato alla liberazione di All For One dalla prigione in cui era stato rinchiuso. Il Giappone è sull'orlo di una crisi epocale, ma sul finire di stagione un'eroina d'Oltreoceano interviene per risolvere la situazione.

In My Hero Academia Stagione 7 comincerà l'arco di Star and Stripe, l'eroina numero 1 degli Stati Uniti d'America. Ma cosa altro sappiamo su questa stagione? Presto potrebbero arrivare nuove informazioni.

Nelle ultime ore è stato programmato un nuovo evento ufficiale per My Hero Academia. La manifestazione si terrà il 6 agosto 2023 al Tachikawa Stage Garden di Tokyo e ospiterà i doppiatori di Midoriya, Bakugo, Ochaco, Iida, Shoto, Aizawa e All Might. Al momento non è stato ancora rivelato il tema dell'evento di My Hero Academia, ma quasi certamente fornirà ulteriori notizie sulla settima stagione dell'anime. Il 6 agosto verrà rivelata la data in cui tornerà la produzione di Studio BONES?