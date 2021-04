My Hero Academia: la promessa di Midoriya, riuscirà a mantenerla?

Nel corso di My Hero Academia abbiamo assistito al lento ma graduale cambiamento del protagonista Izuku Midoriya. Da ragazzino spaventato senza Quirk a gioioso studente del Liceo Yuei, fino all'eroe sicuro di se stesso che è ora, così sicuro delle sue capacità da fare una grandissima promessa a sua madre.

Il manga di My Hero Academia sta diventando sempre più oscuro. Sulla scia della fuga di All For One dal Tartaro, i villain stanno conquistando il Giappone, mentre i pochi eroi rimasti cercano di fare del loro meglio per mantenere a galla la società. Per ridare luce al futuro c'è bisogno di un nuovo Simbolo della Pace, l'erede che All Might aveva designato al momento del suo ritiro, Izuku Midoriya.

Dopo un salto temporale, in cui è guarito dalle ferite subite in battaglia ed ha salutato forse per sempre i suoi compagni di classe, Deku ha affinato il suo controllo del One For All, anche grazie alle vestigia presenti nel Quirk.

In seguito a uno spettacolare re-match, il capitolo 309 di My Hero Academia porta i lettori a vivere un flashback dei giorni trascorsi in ospedale da Midoriya, giorni in cui sua madre era in preda alla disperazione. Quando Izuku rivela ad All Might e a mamma Inko di voler abbandonare l'accademia, quest'ultima scoppia in lacrime, supplicandolo di non farlo e di restare al sicuro nelle mura del Liceo. Deku, però, è ormai deciso, deve abbandonare lo Yuei per il bene dei suoi compagni.

"Devo andare, ma va bene! Tornerò a casa da te!", promette il ragazzo. Tuttavia, questa parola difficilmente potrà essere mantenuta. Deku è l'obiettivo designato di All For One e Tomura Shigaraki, che intendono sottrargli il One For All. Per fronteggiarli, Midoriya è entrato nel team dei top three heroes, basterà per restare in vita e tornare da sua madre?

Ecco l'esilarante easter egg di My Hero Academia 309, Super Mario si aggira nella società degli eroi.