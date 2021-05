My Hero Academia e la promessa di All Might: la determinazione dell'ex eroe

Da quando All Might ha perso i suoi poteri, la sua figura è stata relegata a quella di consigliere e insegnante di Izuku Midoriya, attuale possessore del One for All. Il ragazzo tuttavia sta prendendo sempre più confidenza con le sue capacità e sta iniziando ad agire per conto proprio, in particolare durante l'attuale arco di My Hero Academia.

Mentre a distanza il giovane protagonista è impegnato con Lady Nagant, All Might in viaggio sulla sua Hercules è stato aggredito da alcuni villain minori, che hanno lanciato una bomba sulla sua auto. Inizialmente l'eroe non si è fatto niente grazie alla vettura corazzata, che ha poi dovuto abbandonare quando i villain hanno iniziato a usare attacchi esplosivi più pesanti. In My Hero Academia 313 sembrava che per l'ex eroe, ormai solo e senza quirk, fosse finita.

Ma appena sceso dall'auto con la sua valigia, All Might ha dimostrato che anche senza poteri è in grado di incutere timore ai suoi avversari. Avendo contro due persone di bassa lega e facili da intimidire, All Might ha lanciato uno sguardo carico d'ira e determinazione, affermando che non lascerà che i villain si mettano tra lui e il suo allievo e che finché non morirà, farà in modo che nessuno torca un capello a Deku.

I due villain a quel punto sembrano intimoriti tanto da inciampare e arretrare, reggeranno il colpo e si scaglieranno di nuovo contro l'eroe oppure lo lasceranno in pace nel prossimo capitolo di My Hero Academia?