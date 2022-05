My Hero Academia: un promo con i villain più forti per celebrare l'atto finale del manga

Kohei Horikoshi l'ha detto più volte nel corso degli ultimi mesi. È da tempo che il mangaka sta preparando l'arco finale di My Hero Academia e ora ci è dentro fino al collo. Tutti i protagonisti e antagonisti rimasti sono stati radunati per un'eccezionale battaglia che porterà a un unico vincitore.

Da una parte ci sono gli eroi capeggiati da Endeavor e All Might, che hanno preparato una tattica eccellente per dividere le forze nemiche e gettarle in pasto a scontri dove sono in svantaggio; dall'altra ci sono i villain di All for One, tutti dotati di una smania di uccidere e di vincere che non ha eguali. Per festeggiare l'arrivo dell'arco finale di My Hero Academia, Shueisha aveva preparato un video con tutti gli eroi più forti alcuni giorni fa.

La casa editrice però non si ferma e lascia spazio anche ai cattivi: un video di My Hero Academia con i villain promuove la saga finale, video che potete osservare in alto alla notizia, ripercorrendo la storia e i momenti salienti dei nemici principali della storia, mostrando le loro espressioni particolari e la loro evoluzione. Ormai la guerra è senza quartiere, tutto il Giappone è in lotta contro questa grande minaccia, chi sarà a vincere?