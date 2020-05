My Hero Academia: pronti al power-up di Shigaraki?

Shigaraki è uno dei personaggi più importanti e pericolosi di My Hero Academia, e con l'ultimo capitolo uscito pare che l'erede di All for One possa aver ottenuto un enorme potenziamento che potrebbe rivelarsi estremamente problematico per Endeavor e i top heroes riuniti per sconfiggere l'enorme organizzazione nemica.

Lo stesso Shigaraki potrebbe rivelarsi un fattore decisivo in quella che si prospetta essere la battaglia più grande dell'intero franchise. Il Gran comandante ha visto puntati i riflettori su di sé molto spesso nelle vicende più recenti del manga. Siamo venuti a conoscenza della terrificante comparsa del suo Quirk, abbiamo assistito alla lunga battaglia contro l'esercito di Re-Destro e all'allenamento con Gigantomachia, e adesso con una forza di oltre centomila membri il Fronte di Liberazione del Paranormale è diventato una pericolosissima minaccia.

Se già avevamo potuto assistere ai suoi enormi miglioramenti, grazie agli esperimenti del Dr Garaki sembra che Shigaraki adesso possa aver acquisito un potere talmente grande da poter superare persino ciò che è stato All Might. Grazie all'intervento di Present Mic, che nell'ultimo capitolo scaglia tutta la potenza della sua voce sulla capsula curativa di contenimento che racchiude il corpo del giovane capo dei villain, sembra che gli heroes abbiano avuto la meglio e che il sogno di All for One sia destinato ad infrangersi. Come però i manga e gli anime ci insegnano, quando si crede che tutto sia già finito è in arrivo dietro l'angolo un potente power-up.

Vi ricordiamo che la stagione 5 di My Hero Academia è in produzione. Secondo voi quali saghe saranno adattate nella stagione 5 di MHA?