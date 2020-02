My Hero Academia: tutto pronto per il fatidico faccia a faccia tra il Dr.Ujiko ed Endeavor

Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia, finalmente, gli Hero hanno fatto la loro mossa. Quello che sembrava essere "Un inizio tranquillo" sta per trasformarsi in uno dei confronti più attesi dell'ultimo arco narrativo. Cosa si diranno Endeavor e il Dr.Ujiko nel prossimo numero del manga di Kohei Horikoshi?

Mentre il sensei si scontra con una polemica in merito al nome del dottore, considerato offensivo poiché rimanda a un'arma batteriologica utilizzata durante la seconda guerra mondiale, il fumetto procede indisturbato la propria serializzazione all'interno di Weekly Shonen Jump. Grazie a un Hero infiltrato nell'ospedale del Dr.Ujiko, che lo ha incastrato a causa di un piccolo nomu, per Endeavor è stato possibile localizzare la sua posizione e sorprendere lo stesso medico.

Grazie alle parole del Detective Tsukauchi, inoltre, scopriamo che Ujiko è un volto molto conosciuto alla comunità pubblica, soprattutto per aver contribuito ad organizzazioni benefiche e alla fondazione di numerosi ospedali e orfanotrofi. Grazie a questa scoperta, i Pro Hero sono riusciti ad anticipare le mosse dei villain e con ancora un mese necessario a Shikaraki per completare la trasformazione il piano del Fronte di Liberazione del Paranormale è fortemente a rischio.

Ad ogni modo, nei prossimi numeri avremo finalmente modo di conoscere la storia del Dr.Ujiko, con le motivazioni che lo hanno portato a intraprendere la via del male. E voi, invece, cosa vi aspettate da questo confronto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.