My Hero Academia è pronto al gran finale con il poster che inaugura l'ultima battaglia

Nel lontano 2014, My Hero Academia ha fatto il suo debutto sulle pagine dello Shonen Jump. Dopo vari adattamenti, fra film, anime e serie TV, il titolo è sempre più vicino alla sua conclusione e un ultimo poster, pubblicato sui canali social del franchise, conferma i protagonisti dello scontro finale.

La straordinaria illustrazione proviene direttamente dalle pagine della Weekly Shonen Jump ed è disponibile in calce alla notizia. Il poster presenta Izuku al centro della scena, con un volto familiare al suo fianco: non un alleato, ma un'icona del male.

È difficile comprendere chi sia la persona che affianca Midoriya nella nuova key visual, che potrebbe essere sia Shigaraki Tomura che il suo pericoloso mentore All For One. Sebbene il corpo sembri essere del giovane villain, il viso è chiaramente quello di AFO, ma non si tratta altro che un chiaro riferimento ai recenti eventi del manga.

La trama del capitolo 419 di My Hero Academia ha fatto luce sul passato oscuro di Shigaraki attraverso una verità clamorosa: a rendere Tomura un villain non è stato suo padre come i lettori hanno creduto fino ad oggi, ma è frutto della manipolazione di All For One. Quest'ultimo ha programmato la vita del suo erede, dal passaggio dal bene al male fino alla sua crescita come antagonista.

Nel più recente capitolo del manga, All For One si rivela in una nuova forma Shigaraki, assumendo il ruolo del malvagio protagonista di questa nuova fase della storia. Deku è destinato a fronteggiare e sconfiggere AFO, ma non è così semplice come sembra. Midoriya ha perso entrambe le braccia, rendendo quasi impossibile per lui l'utilizzo del One For All. Mentre alcuni membri della Classe 1-A, come Shoto e Katsuki, sono feriti, il resto si schiera al fianco di Deku, dimostrando che la vera forza degli eroi risiede nell'unione e nella collaborazione. Intanto, ecco quando uscirà My Hero Academia 420.

