My Hero Academia pronto al ritorno: la stagione 5 in un nuovo trailer con Bakugo esplosivo

L'anime di My Hero Academia sta per tornare. Dopo quattro stagioni di successo, che ci hanno portato a oltre 80 episodi trasmessi, BONES è già all'opera per portare agli spettatori la quinta stagione. Izuku Midoriya e gli altri sono personaggi ormai ben consolidato nel mondo dell'animazione e hanno diversi fan ad attenderli.

Ci sono stati diversi trailer per prepararci a My Hero Academia stagione 5. Oltre ai video di durata più lunga, che vengono solitamente condivisi sui social come Youtube, in Giappone vengono distribuiti anche i trailer pubblicitari che solitamente possiedono anche spezzoni inediti o altri punti di vista. E ciò è capitato anche per My Hero Academia 5 con un breve trailer con Katsuki Bakugo.

Il ragazzo esplosivo, che parteciperà alla sfida tra classi insieme agli altri studenti della Yuei, è la voce di questi pochi secondi di trailer di My Hero Academia 5 disponibile nel tweet in basso. Accompagnati dalla musica che farà da opening all'anime, Bakugo già dà il massimo volando nel campo industriale a colpi di esplosioni e preparandosi a colpire i suoi nemici odierni. C'è spazio, nelle immagini, anche per gli altri studenti della 1-A.

La prossima battaglia è stata mostrata anche in un'altra key visual di My Hero Academia 5.