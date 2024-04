My Hero Academia prosegue My Villain Academia: lo spin-off fanmade che fa sognare

Al centro della serie anime di My Hero Academia ci sono senza dubbio i valorosi eroi, che siano giovani o professionisti, forti e dalle mille sfaccettature. Tuttavia, a rubare la scena sono spesso i villain, in particolare la squadra capitanata dal temibile Shigaraki Tomura. Un tempo allievo di All for One, ha creato un suo impero di malvagità.

L'Unione dei Villain è stata protagonista di un personalissimo arco narrativo all'interno di My Hero Academia, chiamato "My Villain Academia", appassionando milioni di spettatori da tutto il mondo. E se questa saga diventasse un anime a sé? Un fan ha provato ad immaginarlo, creando una prima key visual disponibile in calce alla notizia.

L'artwork raffigura Shigaraki Tomura nella penombra, come protagonista di uno spin-off dal titolo My Villain Academia, di fronte a un murale distrutto di All Might, simbolo del suo profondo odio per gli eroi e per tutto ciò che rappresentano. Il fandom di My Hero Academia ha reagito positivamente all'illustrazione: alcuni hanno elogiato la creatività dell'artista, altri hanno ammirato la rappresentazione accurata dell'antagonista e della sua storia. Tomura è un personaggio tragico, le cui azioni e pensieri necessitano di essere esplorare più approfonditamente.

Molti fan hanno espresso il desiderio di vedere approfondite le storie e le motivazioni dei personaggi dell'Unione dei Villain, soprattutto di Tomura. Questo non fa che confermare quanto il personaggio di Shigaraki sia amato all'interno del fandom della serie e quanto il fandom vorrebbe vederlo protagonista di uno spin-off tutto suo. Nella speranza che questa serie diventi realtà, scopriamo quali archi narrativi coprirà My Hero Academia 7.

