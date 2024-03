My Hero Academia, si prospetta un ritorno alle origini per Deku?

Lo scontro tra Deku e Shigaraki ha raggiunto una nuova fase. Negli ultimi appuntamenti col manga di My Hero Academia il protagonista ha accettato di attuare la strategia elaborata dalle vestigia del One For All, e nelle tavole iniziali del capitolo 417 è presente un dettaglio che sta alimentando teorie e ipotesi sullo sviluppo della battaglia.

Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler sul capitolo 417 di My Hero Academia, disponibile su MangaPlus.

Già nelle scorse settimane i lettori della serie di Kohei Horikoshi sono rimasti colpiti dalla decisione di Deku e delle vestigia di separarsi ed essere assorbite da Shigaraki e cercare di interagire direttamente con lui. Una decisione che avrebbe privato il protagonista di tutti i poteri e le capacità ottenute e risvegliate finora. Nelle tavole iniziali del capitolo 417 è chiaro che l’unica vestigia respinta da Shigaraki è stata Nana Shimura, per via della sua vicinanza parentale con il Villain.

Attualmente, quindi, Deku è privo delle vestigia del One For All, e dei rispettivi poteri, e vulnerabile a qualsiasi tipo di attacco da parte di Shigaraki. Il Quirk Decadimento potrebbe ucciderlo, ma Deku persiste nel voler continuare questa impresa: è determinato a voler salvare l’avversario. Forse, come stanno ipotizzando molti appassionati, è proprio la scelta di dire addio ai propri poteri e tornare al suo stato iniziale di senza Quirk per salvare Shigaraki a rendere Izuku Midoriya il più grande Hero di tutti i tempi, come si definisce nel primo capitolo dell’opera.

Per finire, ecco 5 cose che vorremmo vedere in My Hero Academia prima della conclusione. Fateci sapere voi cosa vi aspettate dallo scontro tra Deku e Shigaraki nei commenti.

Agenzia tradimenti. I manga di Roby (Vol. 1) è uno dei più venduti oggi su