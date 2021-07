My Hero Academia: nei prossimi capitoli arriverà un miniarco dedicato a Deku e All Might?

La sfida che Izuku Midoriya sta affrontando è tutt'altro che semplice. Il protagonista di My Hero Academia si sta portando sulle spalle un grosso peso ed è evidente che beneficerebbe di un grosso aiuto da parte degli altri.

Tuttavia Deku è deciso ad affrontare tutto da solo arrivando a combattere anche con gli studenti della 1-A, la sua vecchia sezione. Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno infatti innescato uno scontro tra il protagonista e gli altri studenti della Yuei, che vogliono a tutti i costi fermarlo e riportarlo a scuola in modo tale da non farlo sprofondare sotto il peso delle responsabilità che ha.

Lo scontro è iniziato nel capitolo 319 e potrebbe concludersi in My Hero Academia 321, il capitolo che arriverà tra dieci giorni su Weekly Shonen Jump. Cosa succederà una volta concluso lo scontro? Difficile che Deku non ceda alle richieste dei suoi amici, in forma fisicamente e vogliosi di riportare il loro amico tra le loro fila. Ciò comporterà anche un nuovo faccia a faccia tra Deku e All Might, il mentore che è stato abbandonato dal suo allievo.

Conclusa questa stressante saga per Deku, lui e All Might potrebbero essere destinati a far partire un mini arco di discussione sulle responsabilità del ragazzo e su come dovrebbe affrontare questa situazione, soprattutto per evitare di caricarsi di nuovo di stress e ferite come ha fatto ora.