My Hero Academia: il prossimo arco narrativo sarà incredibile, parola dell'editor

Mentre l'Alleanza dei Villain si appresta a sconfiggere Re-Destro, My Hero Academia continua a stuzzicare l'appetito dei fan che ormai da troppo tempo non vedono i propri adorati beniamini. Anzi, stando ad alcune recenti rivelazioni dell'editor dell'opera, il manga sta per svelare le prime scottanti carte in tavola.

Le novità risalenti al mondo di My Hero Academia non si fermano mai, continuando a diffondersi in rete con una capillarità spaventosa. Kohei Horikoshi è ormai un veterano della rivista, un autore che sin dal suo debutto ha continuato a coinvolgere una squadra di appassionati sempre più consistente e all'erta in attesa di cogliere ogni importante rivelazione. Dopo la rinascita di Shigaraki, le carte in tavola sono veramente scottanti, al punto da far scoppiare il termometro a seguito delle dichiarazioni di Yoritomi, editor del celebre manga.

Stando al più stretto collaboratore di Horikoshi, infatti, con la conclusione dell'arco narrativo dedicato alla caratterizzazione dell'Alleanza Criminale, la saga in dirittura d'arrivo proporrà una serie di inediti colpi di scena e rivelazioni che lasceranno a bocca aperta i lettori. Proprio per questo motivo l'editore e l'autore stanno lavorando a ritmi serrati e in totale sincronia, al fine di poter scoprire le carte nel miglior modo possibile.

Non ci resta, dunque, che aspettare la fine della suddetta saga, facendo magari un passo indietro i un interessante easter egg di My Hero Academia che rivelerebbe in anteprima l'annuncio del nuovo film animato.