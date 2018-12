My Hero Academia: il prossimo arco narrativo si baserà su un'evasione?

Dopo le rivelazioni dell'ultimo capitolo, i fan potrebbero aver indovinato su cosa si incentrerà la prossima saga di My Hero Academia. Che le vicende si concentrino davvero sull'evasione dalla prigione di massima sicurezza in cui è rinchiuso il temibile All For One?

Ogni manga shonen che si rispetti ha una prigione che rappresenta la massima punizione per coloro che infrangono la legge, un luogo di supplizi e di privazioni, in cui i criminali vengono lasciati a marcire per l'eternità, così che abbiano modo di riflettere sulle loro azioni. A meno che non scappino. Che è poi quello che sembra che stia per succedere nel manga capolavoro di Koshei Horikoshi, My Hero Academia, almeno a giudicare dagli ultimi capitoli.

Nel capitolo 209, nelle tavole che concludono l'episodio settimanale, abbiamo avuto modo di rivedere il nemico per eccellenza della serie. All For One. L'arcrivale di All Might è seduto in isolamento, legato ad una sedia, con dei tubi che gli forniscono le cure di cui necessita. Le guardie che lo sorvegliano sono in fibrillazione, e sperano che la sentenza che lo riguarda arrivi il prima possibile, dato che si susseguono le notizie di suoi alleati e sottoposti che danno filo da torcere all'esterno.

Le autorità temono che tanto subbuglio riguardante i villain sia legato ad un possibile imminente tentativo di fuga da parte di All For One, una teoria che gli appassionati si sono visti costretti ad avvalorare dopo che il criminale in questione ha pronunciato il suo monologo.

Successivamente alle consuete farneticazioni sulla differenza tra un eroe e un cattivo, All For One ha dichiarato misteriosamente di riuscire a sentire la voce del fratellino. Come ogni fan ricorderà, quest'ultimo è stato il primo a possedere il potere di One For All, che poi è stato tramandato fino ad arrivare ad All Might e a Izuku.

Che il malvagio e temibile nemico sia intenzionato a scappare da Tartarus per tornare sulle tracce del giovane Deku? Fosse questo il caso, che ci aspetti una spettacolare fuga dalla prigione, sulla scia di Impel Down in ONE PIECE o di Cochlea in Tokyo Ghoul?

Cosa ne pensate? Quale sarà il ruolo di All For One nel futuro di My Hero Academia? Fatecelo sapere nei commenti!