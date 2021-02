My Hero Academia protagonista all'Anime Japan: novità su Stagione 5 e film?

L’Anime Japan andrà live tra circa un mese, e tutti gli occhi sono puntati sulle release in arrivo quest’anno. Come potrete immaginare, My Hero Academia è tra i primi della lista e la serie arriverà con la quinta stagione questa primavera.

Adesso i fan hanno scoperto di più sul panel dello show di Anime Japan, e ci saranno alcuni ospiti molto graditi. La notizia è stata pubblicata di recente dopo che Anime Japan ha confermato la sua programmazione virtuale.

L'evento ospiterà My Hero Academia il 28 marzo con il suo panel che verrà trasmesso in Giappone nel pomeriggio. È in programma un palcoscenico virtuale con membri del cast selezionati e sì, prenderà parte dell’evento anche l'attore dietro Shinso Hitoshi.

Secondo quanto riportato, Wataru Hatano prenderà parte al panel. L'attore ha iniziato il suo lavoro come Shinso nella seconda stagione dell'anime, e tornerà nella quinta. Sarà affiancato da altri importati protagonisti come Daiki Yamashita che interpreta Deku. Nel panel ci saranno anche Nobuhiko Okamoto, Yuki Kaji e Kohei Amasaki, rispettivamente Bakugo, Shoto e Monoma.

Questo pannello sarà dedicato a tutto ciò che riguarda la quinta stagione di My Hero Academia. La serie dovrebbe debuttare ad aprile e i fan si aspettano molto da questo evento. La quinta stagione andrà in diretta con un arco molto importante, che si incentrerà sulla classe 1-A, mentre si prepara a svolgere una missione di addestramento congiunta con la classe 1-B. Anche Hitsohi prenderà parte all'evento, quindi probabilmente lo studente generico farà presto un'offerta per il corso degli eroi.

Dopo averci dato un assaggio con la locandina della quinta stagione di My Hero Academia, il director ha illustrato i punti salienti della season 5 in arrivo.