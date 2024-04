My Hero Academia: e se il protagonista dell'opera fosse stato Shoto Todoroki?

Shoto Todoroki è uno dei tre protagonisti più amati dalla community di My Hero Academia, come risultato dal più recente sondaggio di popolarità pubblicato nella serie manga. Ma l'amore degli appassionati e il suo passato intenso sono sufficienti a renderlo un protagonista principale migliore di Deku?

Sin dall'inizio dell'opera, l'autore Kohei Horikoshi ha concesso molto spazio alla figura di Shoto, soprattutto a riguardo del passato della sua famiglia. In My Hero Academia Stagione 6 Shoto incontra finalmente suo fratello maggiore, quel Toya che tutti credevano morto e che invece si nascondeva sotto l'identità del villain Dabi.

In uno shonen i retroscena sulla vita dolorosa di un personaggio permettono ai fan di comprendere i personaggi a un livello empatico più profondo. In My Hero Academia, soprattutto all'inizio della storia, l'unica sofferenza nella vita di Deku è stata quella di essere nato senza un Quirk. Per quanto riguarda Shoto, invece, viene evidenziato il fatto che non abbia mai potuto godere di un'infanzia 'normale' e che sia stato vittima di violenze domestiche, sia fisiche che verbali.

Se il rapporto d'odio con il padre Endeavor non è sufficiente per prendere a cuore Shoto, anche il legame con la madre non è idilliaco. Vittima di problemi psicologici a causa del marito, fu mamma Rei a causare la bruciatura sul volto di Shoto. Ecco cinque eventi di My Hero Academia che hanno cambiato la vita di Shoto.

Per molto tempo Shoto non ha mai potuto aprirsi con nessuno, nemmeno con i suoi fratelli. È solamente con l'ingresso al Liceo Yuei che riesce a liberarsi dal passato e a crescere sia come persona che come futuro eroe. Shoto è quasi riuscito a perdonare suo padre Endeavor e a stringere dei forti legami con Deku, Bakugo e Iida. Dunque, secondo voi la storia di Shoto è una basa di partenza migliore rispetto a quella di Midoriya per la creazione di un protagonista shonen?

