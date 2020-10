My Hero Academia: uno dei protagonisti è in condizioni gravissime, sopravvivrà?

La Guerra di Liberazione del Paranormale ha mietuto numerose vittime sia tra le fila dei Pro Heroes che tra quelle dei Villain. Uno dei protagonisti principali di My Hero Academia sembra incorrere in un triste destino.

In My Hero Academia capitolo 286 Deku mostra una ferocia senza eguali; il giovane eroe ha appena visto il suo migliore amico sacrificarsi per proteggere la sua vita. Per difendere Midoriya, Bakugo si è gettato a capofitto parandosi dinanzi a un attacco di Shigaraki. Riuscirà a spravvivere?

Il biondo ed esplosivo eroe è stato trafitto da diverse lame e le ferite, seppure non mortali, stanno causando una copiosa perdita di sangue. Nelle vicinanze non sono presenti medici e a occuparsi del primo soccorso è Todoroki, che con il suo Quirk cerca di fermare l'emorragia. In attesa di medici più competenti, il figlio di Endeavor sarà in grado di mantenere in vita il suo compagno di classe?

Prima di cadere a terra e svenire, rivolgendosi a Deku, Bakugo riesce a pronunciare un'ultima significativa frase: "Smettila di provare a vincere da solo". Ma con la maggior parte dei Pro Heroes ormai sfiniti, chi potrà mai aiutare l'erede di All Might? All For One ha fatto il suo ritorno in My Hero Academia; le speranze per gli eroi sembrano ormai esaurite.