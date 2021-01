My Hero Academia: i protagonisti diventano allenatori di Pokémon in una bizzarra fan-art

My Hero Academia è oggi uno dei pilastri della nuova generazione di Weekly Shonen Jump. Kohei Horikoshi, infatti, è riuscito a raccogliere un'enorme fetta di popolarità grazie ad un immaginario ispirato all'universo supereroistico e a personaggi con unicità incredibili. Ma come apparirebbero Deku, Bakugo e gli altri se fossero avatar di Pokémon?

La sfera della creatività è una delle armi più potenti degli artisti che da anni accompagnano l'opera di Horikoshi sensei con straordinarie illustrazioni. Mentre emergono i primi spoiler del capitolo 299 di My Hero Academia, un fan, un certo ricc_the_man, ha provato ad immaginare quale aspetto avrebbero i protagonisti qualora fossero degli allenatori di Pokémon.

La risposta è arrivata grazia a due rappresentazioni grafiche, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia, che ritraggono i membri della Classe 1-A nei panni di avatar bidimensionali, proprio come se fossero personaggi dei vecchi giochi del franchise dei Pocket Monsters. Possiamo notare come Deku sia accompagnato da Riolu mentre Bakugo da Thyplosion, anche se tutti i protagonisti sono in realtà accompagnati da quei Pokémon che più si avvicinano ai loro quirk di riferimento. Ma a proposito di My Hero Academia, avete visto questo bizzarro easter egg tra un personaggio e un avatar di MMO?

E voi, invece, cosa ne pensate delle interpretazioni di ricc_the_man, quale avatar vi piace di più? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.