My Hero Academia: I protagonisti con uno stile realistico negli extra del volume 36

L’atto finale di My Hero Academia continua a riservare grandi colpi di scena. L'arrivo di Midoriya sul campo di battaglia ha finalmente dato inizio allo scontro più atteso, e mentre i lettori aspettano di scoprire come si evolverà la situazione, in rete arrivano nuovi aggiornamenti sui contenuti speciali presenti nel 36esimo tankobon della serie.

Shueisha ha già rivelato in anteprima la spettacolare illustrazione della cover del volume, dedicata alla battaglia tra Shoto Todoroki e Dabi, ormai distrutto dal suo stesso Quirk, e dopo aver anche permesso uno sguardo al retro della copertina, ecco arrivare un ulteriore aggiornamento a pochi giorni dall’uscita del tankobon in Giappone. Nel post di @Color_Division, riportato in calce, potete infatti vedere l’inserto extra dedicato ai protagonisti, rappresentati però con uno stile più realistico.

Horikoshi ha immaginato come apparirebbero Midoirya, Bakugo, Todoroki e All Might se finissero in un universo alternativo caratterizzato da uno stile più realistico per effetto del Quirk di un ragazzo durante un servizio fotografico. Il risultato è stato ben accolto sui social, dove ha rapidamente accumulato migliaia di mi piace, e chissà se in futuro il mangaka non tornerà a mostrare i protagonisti con questo stile in circostanze diverse.

In conclusione vi lasciamo agli spoiler del capitolo 368 di My Hero Academia, in arrivo domenica 2 ottobre 2022 su MangaPlus.