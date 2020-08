My Hero Academia vi protegge dal Covid, in arrivo la prima linea di mascherine chirurgiche

Dopo mesi di quarantena e blocchi in tutta Italia, l'emergenza pandemica sembra essere finalmente diventata sostenibile. Nonostante tutto però, in quasi tutti i Paesi del mondo continua ad essere obbligatorio l'utilizzo della mascherina nei locali chiusi, e di conseguenza tanti grandi marchi ne hanno approfittato per proporre nuovo merchandise.

Tra questi non manca chiaramente My Hero Academia, al momento uno degli anime più famosi e redditizi al mondo. Shueisha, Horikoshi e altri partner hanno quindi deciso di produrre una serie di mascherine chirurgiche con design ispirato alla serie, che a quanto pare saranno presto disponibili all'acquisto anche in occidente.

In calce potete dare un'occhiata alle cinque mascherine personalizzate attualmente disponibili, rispettivamente ispirate ai costumi da eroi di Deku, Bakugo, Uraraka, Iida e All Might. Il prezzo si aggira intorno ai 1.500 yen l'una (12 euro), quindi in linea con quello proposto da altri grandi marchi italiani ed esteri. Naturalmente è impossibile sapere se questi prodotti arriveranno o meno in Italia, ma visto il successo dell'anime nel Belpaese non è impossibile che qualche venditore decida di distribuirle.

E voi cosa ne pensate? Ne acquistereste una? Fatecelo sapere lasciando un commento ne lriquadro sottostante! Nel caso in cui voleste vederne altre invece, vi consigliamo di dare un'occhiata a quelle dedicate a Tokyo Ghoul e Yu-Gi-Oh!.