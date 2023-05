My Hero Academia: il lato protettivo di Bakugo in un tenero artwork ufficiale con Midoriya

La serializzazione di My Hero Academia sta incappando in problemi di regolarità. La pubblicazione di nuovi capitoli sta avvenendo infatti a ritmi incerti, con l'autore Kohei Horikoshi che si sta concedendo numerose pause per rifiatare e trovare nuovi spunti per la stesura dell'Atto Finale.

Nonostante le rassicurazioni di Shueisha, il fandom di My Hero Academia è preoccupato per Kohei Horikoshi e le sue condizioni salutari precarie. È infatti noto ormai da tempo che il mangaka soffre di problemi che gli stanno impedendo continuità nella realizzazione del finale della sua storia. A ogni modo, pur senza la pubblicazione di nuovi capitoli a cadenza settimanale i fan dell'opera non restano a bocca asciutta.

A soddisfare i lettori di My Hero Academia è Noguchi Shotaro, assistente di Kohei Horikoshi che sul suo profilo Twitter pubblica regolarmente schizzi e artwork, prettamente riguardanti Mirko e la lunga amicizia tra Midoriya e Bakugo.

In una nuova illustrazione pubblicata da @nstime viene sottolineato il lato più protettivo di Kacchan. Un Bakugo ancora bambino protegge uno spaventato Izuku da un grosso cagnolone intimidatorio e con tanto di collare borchiato.

Così come da bambino, Bakugo ha continuato a proteggere Deku anche da adolescente. Ricordiamo infatti il suo sacrificio durante la prima guerra contro i villain, un gesto eroico adattato in My Hero Academia 6x09, e il salvataggio dell'amico quando si era perso nella sua fase oscura.