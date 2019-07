My Hero Academia: da dove proviene il Quirk di Shigaraki?

Ormai ci siamo abituati con il manga di My Hero Academia. L'opera di Kohei Horikoshi si destreggia abilmente tra le atmosfere solari che riguardano i protagonisti all'interno della UA e quelle a tinte dark che impregnano le vicende dei villain. L'arco narrativo corrente ha viaggiato finora su dei binari molto cupi, che esplodono nel capitolo 235.

Il 234 ci aveva mostrato la condizione oppressiva che Shigaraki fu costretto a subire nella sua giovinezza. Il villain è stato oggetto di abusi fisici da parte del padre Kotaro, che non accettando le simpatie del figlio verso la categoria degli eroi riversava su di lui le sue frustrazioni più profonde.

Gli abusi familiari distrussero mentalmente il piccolo Tomura, che in questo capitolo risveglia il suo Quirk compiendo subito dopo una vera e propria strage. Tuttavia ci viene da chiederci, da dove arriva questo potere dilagante? E soprattutto, come mai si è manifestato in quel preciso momento?

La genesi dei Quirk non è stata totalmente sviscerata da Horikoshi e gli ultimi sviluppi dei villain ci hanno dimostrato che la loro comprensione è ancora tutta da scoprire. Nel caso di Tomura, il suo Quirk come ci viene spiegato nel capitolo 234 non si era ancora manifestato all'età di 5 anni, ed è curioso che spuntò fuori in un momento di grande difficoltà emotiva, soprattutto in dei termini così distruttivi.

La retrospettiva fornita dal villain ci fa pensare che la sua mostruosa abilità sia una conseguenza diretta del suo crollo psicologico e accumulo di esperienze negative, formando di fatto un potere che fosse uno specchio della sua personalità ormai ricolma di risentimento.

Altrimenti non si spiega da dove arrivi il suo potere. Il manga ci ha spiegato che l'origine del Quirk di è strettamente collegata alle abilità possedute dai genitori, e in questo caso né Kotaro né sua moglie dimostrano poteri simili. Scartata l'ipotesi del crollo psicologico come generatore del suo potere ci rimane quella dell'intervento esterno, che potrebbe essere stata architettato da All For One, il quale successivamente prese in custodia il ragazzo.

Vedremo se i prossimi capitoli smonteranno o meno queste teorie, voi che ne pensate?