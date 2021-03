My Hero Academia: i protagonisti diventano cavalieri fantasy in questo artwork ufficiale

E se My Hero Academia fosse ambientato in un'epoca fantasy medioevale? Questo è lo scenario esplorato dal nuovo artwork ufficiale che segue la scia di opere come Berserk o Goblin Slayer. In attesa dell'imminente quinta stagione, scopriamo come apparirebbero i protagonisti in questo ipotetico spin-off!

Protagonisti dell'immagine, che potete vedere in calce all'articolo, sono Toshinori Yagi, alias All Might, Momo Yaoyorozu, Midoriya, Bakugo, Kirishima e Best Jeanist, tutti rigorosamente addobbati come se fossero gli eroi di un gioco di ruolo fantasy medioevale. Titolo di quest'opera parallela? "My Chronicles of Heroic Academics".

L'ex Simbolo della Pace e Number One Heroes indossa una maschera che copre la parte inferiore del volto e un lungo abito scuro che lo rende simile a un ninja furtivo. Forse questo ruolo sarebbe stato meglio ricoperto dal Professor Aizawa. Alla sua destra troviamo Yaoyorozu, che con i suoi abiti succinti è perfetta nei panni di una maga curatrice.

Al centro dell'artwork non poteva che esserci Deku, il futuro salvatore della società degli eroi. Con indosso un mantello e un vestito cromaticamente simile al suo costume da Hero, Izuku brandisce una lunga spada malridotta. Al fianco non poteva che esserci Katsuki Bakugo, che con una pesante pelliccia e degli orecchini rossi maneggia un pesantissimo spadone.

Alla destra dell'immagine troviamo poi Kirishima, che ha in pugno due daghe. Nonostante sia ben caratterizzato, forse questo è il personaggio meno adatto al ruolo. Date le sue caratteristiche e il suo Quirk, Kirishima sarebbe stato più consono con un grosso scudo a difesa dei suoi amici. Ultimo, ma non per importanza, è Best Jeanist, l'attuale numero 3 della classifica degli eroi. Lui, però, come sempre indossa i suoi amati jeans!

