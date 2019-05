My Hero Academia: pubblicata una fan art con protagonisti Midoriya, Bakugo e Todoroki

Gli omaggi dei fan per My Hero Academia si sprecano sulla rete, con il fandom che si diverte molto a spesso a realizzare cosplay e fan art dei personaggi del manga.

Questa volta è il turno dei protagonisti Midoriya, Bakugo e Todorki, sapientemente illustrati in una fan art realizzata dall'utente Twitter havoc129, che interpreta la scena in maniera molto particolare. Il setting dell'illustrazione è un appartamento giapponese, con al suo interno i tre protagonisti. Gli eroi sono rappresentati in delle sembianze più adulte rispetto a quelle del manga corrente, vestiti con un look alla moda, lasciando da parte i loro costumi da eroi per un'altra occasione.

I personaggi sono disposti in triangolo fra loro mentre giocano a carte e sembrano dimostrare una buona amicizia, con Bakugo che mostra il dito medio facendo trasparire il suo solito carattere, odiato e amato allo stesso tempo dal fandom del manga. Le facce sono tratteggiate in maniera molto espressiva, riprendendo per certi versi lo stile di Kohei Horikoshi e le ombre dei vestiti sembrano quasi acquerellate grazie a un sapiente gioco di ombre che fa risaltare il vestiario dei tre eroi.



All'interno del manga i tre non hanno ancora costruito un'amicizia così stretta, anche se Todoroki nutre molto rispetto verso Midoriya per averlo aiutato a sfruttare il suo quirk di fuoco, che prima del celebre incontro tra i due nell'arco del torneo non aveva mai avuto intenzione di utilizzare. Bakugo, invece, dopo il confronto avvenuto con Midoriya successivamente al ritiro di All Might, ha incominciato a provare più considerazione verso il suo rivale, interessandosi dei progressi riguardanti il One For All e allenandosi insieme a lui per migliorare le proprie capacità, ricordando un po' il rapporto sviluppatosi poi tra Goku e Vegeta. Proprio a Midoriya è stata dedicata una nuovissima action figure, che potete visionare qui.