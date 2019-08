My Hero Academia: pubblicata la sinossi di Heroes Rising

Entro la fine dell'anno la serie di My Hero Academia vedrà il ritorno su grande schermo con il film Heroes Rising, e sono sorti nuovi interessanti dettagli della storia. Scopriamoli insieme.

Con l’arrivo di ottobre i fan di My Hero Academia potranno vedere la quarta stagione della serie, ma non è tutto. Infatti entro la fine del 2019 Izuku Midoriya tornerà sul grande schermo grazie alla pellicola animata My Hero Academia: Heroes Rising, del quale è stato reso pubblico il primo trailer, e anche un’elettrizzante sinossi.

Grazie alla traduzione di un fan, è stato possibile leggere in anticipo alcune informazioni riguardanti la trama del prossimo film dell’opera di Horikoshi, che introdurrà un nuovo villain con un misterioso stratagemma narrativo. Potete leggere la sinossi di seguito.

“La storia inizia in una fredda notte invernale, con la neve che continua a cadere. Shigaraki Tomurra pianifica la distruzione della società degli Eroi, in quanto leader dell’Unione dei Villain. Prima di questo, durante la battaglia tra gli eroi, qualcosa si è risvegliato e ha lasciato l’area, senza che nessuno se ne accorgesse. Più o meno nello stesso periodo, a Deku e gli altri studenti della classe 1-A dell’Accademia viene detto, dall’ormai in pensione, eroe N°1, All Might, che saranno parte di un progetto per addestrare la futura generazione di eroi. E così tutti loro vengono mandati, per un breve arco di tempo, in una calda isola nel sud del Giappone. Deku e gli altri sono bloccati sull’isola, anche ad aiutare i cittadini con le faccende quotidiane, e possono rilassarsi. Tuttavia quella calma viene presto disturbata dai Villain che appaiono inaspettatamente sull’isola. Una per una distruggono tutte le strutture presenti lì, e si scopre il nome del loro capo: Nine. Durante quella notte qualcosa si risveglia. Deku, Bakugo e i migliori membri della classe A dovranno unire le forze per contrastare Nine! Perché Nine vuole attaccare l’isola? Deku e gli altri membri della classe A “New Heroes” ce la faranno a proteggere i cittadini dal nuovo nemico?!”