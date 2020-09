My Hero Academia: il Volume 28 protagonista di uno splendido cartellone animato a Shibuya

In vista dell'uscita del Volume 28 di My Hero Academia, prevista per il prossimo 4 settembre sul territorio giapponese, Shueisha ha deciso di fare le cose in grande, affittando un gigantesco spazio pubblicitario prossimo all'uscita A8 della celebre Stazione di Shibuya.

In calce potete dare un'occhiata al meraviglioso cartellone animato comparso nella notte tra il 30 e il 31 agosto, in cui si alternano tre diversi scenari. Il primo mostra l'apparizione del temibile antagonista Shigaraki Tomura, che con il suo ingresso cancella le citazioni degli eroi. Nel secondo il villain modifiche le citazioni dei Pro Heroes, trasformandole in quelle recitate dai membri dell'Unione dei Villain, mentre nel terzo Shigaraki usa il suo Quirk "Degenerazione" per cancellare i volti dei protagonisti.

Si tratta di un esborso economico non indifferente da parte di Shueisha, che già nell'ottobre del 2019 aveva deciso di affittare uno spazio pubblicitario per celebrare il debutto della quarta stagione di My Hero Academia. L'uscita A8 della Shibuya Station è la seconda più trafficata del Giappone, e porta alla celebre Statua di Hachiko, in una zona che vede il passaggio di circa 1,5 milioni di persone al giorno.

Il Volume 28 di My Hero Academia includerà i capitoli dal 268 al 276, e arriverà in Italia nel corso del 2021. Al momento il manga ha pubblicato 282 capitoli, con il prossimo in programma per il 6 settembre alle ore 18:00.

