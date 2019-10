My Hero Academia: la prima puntata della quarta stagione sarà filler

La quarta stagione di My Hero Academia è ormai alle porte. Il 12 ottobre ritorneremo a seguire le avventure di Deku e i suoi compagni nel nuovo arco narrativo che sembra molto promettente. Purtroppo però, per entrare nel vivo del racconto dovremo aspettare una settimana in più.

Come riporta l'attendibile insider AnimeTherapy, la nuova stagione dell'anime partirà con un episodio filler, che servirà per fare un recap di ciò che è avvenuto precedentemente. Non ci sorprende più di tanto, dal momento che anche la terza stagione era partita con una puntata di riepilogo per reintrodurre nuovamente i personaggi - in maniera meno brusca - per poi iniziare dall'episodio successivo la narrazione vera e propria.

A molti farà storcere il naso, ma per spezzare una lancia in favore di Studio Bones dobbiamo dire che non ha mai esagerato con l'inserimento di filler durante la gestione di My Hero Academia, giusto nel corso della terza stagione abbiamo avuto qualche riempitivo in più, ma niente che abbia compresso la qualità generale.

Ci auguriamo quindi che dopo questo episodio introduttivo la quarta stagione incominci senza nessuno intoppo. L'attesa è stata lunga e sicuramente i fan non vedono l'ora di buttarsi nuovamente nel mondo creato da Kohei Horikoshi, per continuare a seguire la storia e lo sviluppo dei personaggi.

