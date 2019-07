My Hero Academia: ci sono dei punti in comune tra Mirio e Capitan America?

Il personaggio di Mirio all'interno di My Hero Academia è stato introdotto alla fine della terza stagione, ma la sua caratterizzazione e il suo peculiare quirk hanno colpito tutti i fan dell'opera di Kohei Horikoshi. In occasione dell'Anime Expo, il doppiatore del personaggio ci rivela qualche punto in comune con Capitan America.

L'intervista presso la fiera è stata condotta da ComicBook.com, che ha visto Ricco Fajardo rilasciare delle dichiarazioni interessanti a proposito del talentuoso studente della U.A.:

"Non era per nulla bravo quando si trattava di test, li sbagliava di continuo e i suoi pantaloni continuavano a cadergli. Cercava di usare questi poteri ma non era molto capace all'inizio. Le persone lo deridevano, dicendogli che il suo Quirk fosse inadeguato, che non era buono e che avrebbe potuto fargli del male. I suoi genitori e gli altri pensavano "No, fermati, smettila di utilizzarlo.""

Secondo il doppiatore ciò che più impreziosisce Mirio è la sua capacità di resilienza, di rialzarsi dopo anche 50 cadute e ritornare in piedi come se niente fosse, tutto per portare avanti il suo sogno. Questa mentalità viene condivisa anche da un certo Steve Rogers, che fa della sua tenacia un forte punto a suo favore, e il doppiatore di Overhaul, Kellen Goff, non ha dubbi su questo fatto:

"Mirio è praticamente Steve Rogers, meriterebbe di impugnare il Mjölnir".

Nella quarta stagione potremo vedere come si evolverà il suo personaggio e se davvero terrà fede a questa caratteristica, soprattutto nei momenti più difficili.

