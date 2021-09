My Hero Academia: da che punto continuare il manga dopo la fine della stagione 5

Ad aprile 2021 è cominciata la quinta stagione di My Hero Academia con Studio BONES che ha portato tre importanti archi narrativi. Abbiamo visto in azione i giovani eroi della Yuei con uno scontro tra classi e che ha mostrato ancora una volta la crescita dei protagonisti della 1-A. Abbiamo poi proseguito con un arco di tirocinio insieme a Endeavor.

Infine, la quinta stagione di My Hero Academia si è conclusa con un arco completamente incentrato sui villain. Rikiya Yotsubashi e Gigantomachia hanno innescato l'evoluzione di Tomura Shigaraki che appare più cattivo che mai e, insieme ai suoi sottoposti, si prepara per una guerra con il mondo degli heroes. Questi ultimi, d'altro canto, non se ne stanno con le mani in mano e preparano un contrattacco. La quinta stagione si conclude quindi con una grande guerra alle porte tra i due schieramenti della società.

La sesta stagione di My Hero Academia è in produzione, ma potrebbe volerci molto tempo prima di vederla in onda. Pertanto chi vuole continuare la storia senza interruzioni può passare all'opera originale, il manga di Kohei Horikoshi. Da dove iniziare il manga di My Hero Academia dopo la quinta stagione? Il capitolo adattato nell'ultimo episodio dell'anime è il 258, che conclude anche il volume 26 dell'opera. Di conseguenza, bisogna cominciare My Hero Academia dal capitolo 259, o dal volume 27, disponibile in Italia con Star Comics.