My Hero Academia: a che punto è lo sviluppo di Deku?

Prima dell'inizio dell'arco dedicato ai villain, Deku nel corso del confronto tra la Classe A e la Classe B aveva scoperto un nuovo potere che non era stato in grado di controllare, data la sua potenza strabordante. Il capitolo 241 di My Hero Academia ci mostra i progressi che l'eroe ha compiuto durante le due settimane di stacco dalla sfida.

Nel corso del capitolo Mount Lady intervista gli aspiranti eroi della 1A per invitarli a parlare dei loro Quirk e delle loro caratteristiche peculiari, al fine di acquisire più notorietà tra il pubblico. Quando arriva il turno di Deku, il ragazzo spiega che è riuscito, anche se lievemente, a padroneggiare il Black Whip, la nuova potente tecnica che gli permette di controllare dei potenti tentacoli per infliggere danni o spostare gli oggetti circostanti.

Deku a questo punto si immerge in una riflessione, in cui rielabora mentalmente il processo di controllo del Quirk, che può essere dominato su vari livelli proprio come il One For All, e proprio come quest'ultimo richiede un cospicuo allenamento.

Subito dopo attiva il Black Whip riuscendo a contenere il potere che fuoriesce dal suo guanto, mostrando a tutti i progressi fatti. L'aspirante eroe dovrà necessariamente sviluppare questo potere al massimo se vorrà fronteggiare la minaccia di Shigaraki e della sua nuova alleanza.

Il capitolo in questione include un dettaglio inquietante su Kaminari. I fan hanno incominciato a speculare sull'identità di un villain introdotto nell'ultimo arco, credendo che faccia parte della famiglia Todoroki.