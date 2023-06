My Hero Academia: qual è la debolezza del quirk di Himiko Toga?

Il potere dei quirk è fondamentale in My Hero Academia. È intorno a queste modifiche delle abilità delle persone che si giostra tutto il manga di Kohei Horikoshi, dove chiunque ha in dono un potere speciale. E alcuni sono davvero temibili, come quelli dei membri della League of Villain guidata da Tomura Shigaraki.

Himiko Toga è un personaggio complesso ormai inserito da tempo nella storia. La giovane studentessa di un liceo non ben conosciuto mette sempre bene in risalto il suo lato oscuro e pericoloso, quello che la porta a uccidere persone per poter bere il loro sangue, così da potersi completamente immedesimare in loro.

Per questo Himiko è una ragazza dall'aspetto carino e innocente, ma il suo vero io è molto più inquietante, e il tutto è dovuto al suo potere speciale. Il suo quirk, chiamato "Trasformazione", le permette di trasformarsi in chiunque dopo aver assorbito una piccola quantità di sangue dell'individuo. Questo potere le conferisce la capacità di mimare l'aspetto, la voce e il comportamento di un'altra persona e, in certi casi, anche il quirk. Quest'ultimo è un'evoluzione del quirk di Himiko Toga avvenuto di recente, e ciò la rende ancora più imprevedibile. Tuttavia, negli ultimi capitoli, le cose sono cambiate, con Uraraka che sembra aver trovato una falla.

Qual è la debolezza del quirk di Himiko Toga? Probabilmente, come conferma il capitolo 391 di My Hero Academia, è sempre una questione d'amore. Uraraka ha capito che Toga può facilmente immedesimarsi nel corpo e nella mente delle persone che ama, ma quando questo amore viene a mancare allora diventa molto più difficile vestire i loro panni. Ciò vuol dire che la ragazza non può usare i quirk altrui, ma soltanto quelli di persone selezionate.

Si sta avvicinando il momento della caduta definitiva di Toga?