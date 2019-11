My Hero Academia: qual è la differenza tra il Quirk di Eraserhead e la droga di Overhaul?

Il settimo episodio di My Hero Academia ha dato il via ai giochi, aprendo la caccia ad Overhaul e spiegando il funzionamento della sua nuova arma terroristica. La droga sintetizzata della Shie Hassaikai infatti sembra essere il nuovo pericolo numero uno per gli eroi, visto che sembrerebbe possedere qualità simili al Quirk di Eraserhead.

Nel corso dell'episodio è stato lo stesso Shota Aizawa a prendere la parola, spiegando per filo e per segno il funzionamento di entrambe le cose. I Quirk vengono innanzitutto definiti da Aizawa come un'aggiunta genetica al corpo umano che garantisce abilità speciali. L'unicità di Eraserhead, Annullamento in lingua italiana, permette all'eroe di sopprimere temporaneamente i Quirk degli avversari, mentre la droga della Shie Hassaikai semplicemente distrugge i geni in questione, eliminando definitivamente l'abilità.

L'arma di Overhaul è ricavata direttamente dal corpo della figlia Eri, che il villain può scomporre e ricostruire a suo piacimento grazie all'omonimo Quirk. Attualmente la droga sintetizzata si trova in una fase di prova e riesce solamente ad annullare le abilità degli eroi, ma una volta perfezionata potrebbe rivelarsi letale.

Il piano di Overhaul sembrerebbe prevedere la diffusione di tale arma nel mercato nero, in modo da ristabilire l'equilibrio tra villain ed eroi e ottenere di conseguenza il monopolio delle vendite.

